گڑھی شاہو ،گارڈن ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں وارداتیں

ارشد سے 2لاکھ 10ہزار ،تنویر سے پونے 2 لاکھ نقدی لوٹ لی گئی شیراکوٹ ، ڈیفنس سے 2گاڑیاں ، دیگر مقامات سے 3موٹرسائیکلیں چوری

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے ، موبائل فونز موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔ ڈاکوؤں نے گڑھی شاہو میں ارشد سے 2لاکھ 10ہزار روپے اور موبائل فون،گارڈن ٹاؤن میں وسیم سے 1 لاکھ 90 ہزار روپے اور موبائل ،مانگا منڈی میں تنویر سے 1 لاکھ 75 ہزار روپے اور موبائل فون، نشترکالونی میں وحید سے 1لاکھ 70ہزار روپے اور موبائل فون،غازی آباد میں عثمان سے 1 لاکھ 60ہزار روپے اورموبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا ۔ادھر نامعلوم افراد نے شیراکوٹ اور ڈیفنس سے 2گاڑیاں ، اچھرہ ،گلشن اقبال اور سول لا ئنز سے موٹرسائیکلیں چوری کر لیں اور فرار ہو گئے ۔

 

 

 

 

