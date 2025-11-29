صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل کے سامنے ٹریفک حادثہ، 2 افراد جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل کے سامنے ٹریفک حادثہ، 2 افراد جاں بحق

یوٹرن پر طالبعلم جنید اور یونیورسٹی گارڈاعجاز کی موٹرسائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں دونوں موٹرسائیکلوں کے سوار موقع پر ہی دم توڑ گئے ، واقعہ کی تحقیقات شروع

لاہور(آن لائن،این این آئی) پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل کے سامنے 2موٹرسائیکلوں میں تصادم، 2افراد جاں بحق ہوگئے ۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل کے گیٹ نمبر 4 کے سامنے روڈ کٹ پر 2موٹرسائیکلیں آپس میں ٹکراگئیں، جس کے نتیجے میں ایم بی اے کا طالبعلم جنید اعجاز اور یونیورسٹی گارڈ محمد اعجاز موقع پر ہی دم توڑ گئے ۔حادثہ کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم اور متعلقہ پولیس موقع پر پہنچ گئی،واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق رجسٹراریونیورسٹی نے 7اکتوبرکوسی ٹی او کوگیٹ نمبر4کے سامنے یو ٹرن بند کرنے کا خط لکھا تھا اس کے علاوہ رجسٹرار نے سی ٹی او لاہور کو ممکنہ ٹریفک حادثات بارے بھی آگاہ کیاتھا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاکستانی طلبا نے پاک بھارت مباحثہ دو تہائی اکثریت سے جیت لیا

تیسری دنیا کے ملکوں سے امریکا ہجرت روکیں گے :ٹرمپ

ہیومن رائٹس واچ ناپسندیدہ تنظیم قرار،روس نے پابندی لگا دی

شام کے قصبہ بیت جن پر اسرائیلی حملے ،13افراد شہید

ہانگ کانگ:رہائشی کمپلیکس میں آگ سے ہلاکتیں 128 ہوگئیں ،8افرادگرفتار

جاپان:ٹوکیو ایئرپورٹ پر 70 فیصد ٹوائلٹس بند، مسافر پریشان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak