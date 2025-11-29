صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹروبس :بالیاں نوچنے والی دو برقعہ پوش خواتین گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
میٹروبس :بالیاں نوچنے والی دو برقعہ پوش خواتین گرفتار

خواتین میٹرو بس سے خاتون کے کانوں سے بالیاں نوچ کر فرار ہوئیں

لاہور (آن لائن) پولیس نے بالیاں نوچنے والی دو برقعہ پوش خواتین کو اتفاق میٹرو سٹیشن سے گرفتار کرلیا۔ لاہور پولیس نے بتایا کہ ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن شفقت سرور نے اتفاق میٹرو سٹیشن سے خواتین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی نے بتایا کہ خواتین ملزمان میٹرو بس سے خاتون کے کانوں سے بالیاں نوچ کر فرار تھیں۔ انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک ملزمہ کو فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے ، متاثرہ خاتون کی نشان دہی پر دونوں خواتین کو گرفتار کر لیا گیا ہے ۔ شہربانو نقوی نے بتایا کہ برقعہ پوش خواتین ملزمان میٹرو بس میں سوارخواتین کی بالیاں نقدی اور موبائل چراتی تھیں، گرفتار خواتین سے بالیاں اور چھینی گئی نقدی برآمد کرکے ان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔ پولیس افسر نے بتایا کہ چند روز قبل بھی خواتین گینگ میٹرو بس میں خاتون کے کانوں سے بالیاں نوچ کر فرار ہو گئی تھیں۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی نے کہا کہ جرائم کنٹرول کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

کبھی ہم فیل ہو جاتے ہیں ، اچھا وقت مختصر ہو جاتاہے: بابراعظم

تین ملکی ٹی ٹونٹی سیریز کا فائنل آج کھیلا جائیگا

آسٹریا کو ہرا کر پرتگال نے فیفا انڈر 17 ورلڈ کپ جیت لیا

اے ٹی پی چیلنجر ، اعصام الحق نے نئی تاریخ رقم کردی

پی سی بی اور اٹلی کرکٹ فیڈریشن کے مابین تاریخی معاہدہ

امریکی ویزا تنازع، ایران کا فیفا ورلڈکپ ڈرا کے بائیکاٹ کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak