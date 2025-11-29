صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش ،شہری کو حبس بے جا میں رکھ کر مبینہ تشدد

  • جرم و سزا کی دنیا
ملز موں نے الیاس کے بھائی سلیم کو مارا ،سنگین نتائج کی دھمکیاں

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بناء پر شہری کو حبس بے جا میں رکھ کر مبینہ تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ صدر میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے الیاس نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے بھائی سلیم کو سابقہ معمولی رنجش کی بنا پر قابو کر لیا اور حبس بے جا میں رکھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کردیا گیا۔ اس دوران اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

