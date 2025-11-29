لاکھوں روپے مالیت کے مویشی مبینہ طور پر خوردبرد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)قریبی تعلقات میں امانت رکھوائے گئے لاکھوں روپے مالیت کے مویشی مبینہ طور پر خوردبرد کرلئے گئے ۔تھانہ صدر میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے چیک نمبر 78 گ ب میں کوثر پروین نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں کے پاس قریبی تعلقات کی بناء پر مبینہ طور پر لاکھوں روپے مالیت کے مویشی بطور امانت رکھوائے گئے ۔ جو مقرر کردہ وقت پر ملز موں نے واپس کرنے کی بجائے مبینہ طور پر خوردبرد کرلئے اور واپسی کا تقاضہ کرنے پر ملز موں کی جانب سے دھمکیاں بھی دی جانے لگیں۔ تاہم پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔