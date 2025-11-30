صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10 وارداتیں، شہری لاکھوں کی نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی 10 وارداتوں میں شہری لاکھوں کی نقدی ،موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم ہو گئے۔

ڈاکوؤں نے مصری شاہ میں الطاف سے 1لاکھ 85ہزار روپے اور موبائل فون،گرین ٹاؤن میں وجاہت سے 1 لاکھ 70 ہزار روپے اور موبائل فون،مصطفی آباد میں شاہد سے 1 لاکھ 65 ہزار روپے اور موبائل فون،نصیر آباد میں ثاقب سے 1لاکھ 55 ہزار روپے اور موبائل فون، نوانکوٹ میں صابر سے 1 لاکھ 40 ہزار روپے موبا ئل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا ۔ دریں اثناء نامعلوم افراد نے لاری اڈا اور گجرپورہ سے 2 گاڑیاں جبکہ کاہنہ، راوی روڈ اور ملت پارک سے 3موٹرسائیکلیں چوری کر لیں اور فرار ہو گئے ۔

وارداتیں

