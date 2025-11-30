شمالی چھاؤنی :نوجوان نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر خودکشی کر لی
لاہور(کرائم رپورٹر)شمالی چھاؤنی کے علاقے میں نوجوان نے زہریلی گولیاں نگل کی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ترجمان ایدھی فاونڈیشن کے مطابق پیر نصیر چنڈیاں کے رہائشی نوجوان عزیز نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر زہریلی گولیاں نگل لیں جس سے اس کی حالت غیر ہوگئی اور اسے طبی امداد کیلئے ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ اطلاع ملنے پر متعلقہ پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔
