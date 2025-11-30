صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:نامعلوم شخص کاچاقو سے حملہ،اے ایس آئی جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد کے علاقے سبزی منڈی کے قریب نامعلوم شخص کے حملے میں پولیس کے اے ایس آئی علی اکبر جاں بحق ہو گئے ، وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے ذمہ داروں کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔۔

پولیس کے مطابق علی اکبر پیدل سبزی منڈی کے علاقے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک نامعلوم ملزم نے ان پر چاقو سے حملہ کر دیا، شدید زخمی حالت میں انہیں فوری ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کردی،پولیس کا کہنا ہے کہ علی اکبر خان سپریم کورٹ میں ڈیوٹی سرانجام دے رہے تھے ،وزیر داخلہ محسن نقوی نے واقعہ کا فوری نوٹس لیتے ہوئے آئی جی اسلام آباد سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی،محسن  نقوی نے شہید اے ایس آئی کی نمازجنازہ میں بھی شرکت کی ، ورثا سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور یقین دہانی کرائی کہ ملزموں کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔

 

