سکھر میں مردار جانوروں کا گوشت برآمد، 3ملزم گرفتار
سکھر(بیورو رپورٹ) سکھر پولیس نے مردار جانوروں کا گوشت برآمد کرکے 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا، 15 مددگار انچارج عبید رحمان دھاریجو اورپولیس ٹیم نے تھانہ بی سیکشن کی حدود پاک کالونی میں مردار جانوروں کا گوشت فروخت کرنے والے گروہ کے خلاف کامیاب کارروائی کی، چھاپے کے دوران گودام سے بڑی مقدار میں ذخیرہ کیا گیا مضر صحت، بدبو دار اور ناقص گوشت برآمد کرکے 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
ملزمان عرصے سے مردار جانوروں کا گوشت خرید کرشہر میں مختلف جگہوں پر سپلائی کرتے تھے ، جس سے شہریوں کی صحت کو شدید خطرات لاحق تھے ۔ ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے ۔ ایس ایس پی سکھر اظہر خان کی جانب سے کامیاب کارروائی پر ٹیموں کو شاباش دی گئی، انہوں نے ہوئے کہا کہ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مضر صحت خوراک اور غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن جاری رہے گا۔