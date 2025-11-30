صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ :موٹر سائیکل ٹرالے سے ٹکرا گئی‘ماں بیٹا جاں بحق

نوشہرہ :موٹر سائیکل ٹرالے سے ٹکرا گئی'ماں بیٹا جاں بحق

نوشہرہ ورکاں (تحصیل رپورٹر‘نمائندہ دنیا )موٹر سائیکل کی ٹرالے سے ٹکر، ماں بیٹا جاں بحق ہوگئے ۔

نواحی گاؤں کالو والہ کا رہائشی 18سالہ رضوان اپنی والدہ 42سالہ فردوس اور 16سالہ بہن زروا کے ہمراہ موٹر سائیکل پر تتلے عالی سے گاؤں واپس جا رہا تھا کہ راستے میں سامنے سے آنے والی گاڑی کی تیز لائٹ کے باعث بائیک پر قابو نہ رکھ سکا اور توڑی سے لدے ٹرالے کے نیچے جا گھسا ،حادثے میں ماں بیٹا جاں بحق ہو گئے جبکہ اس کی بہن شدید زخمی ہو گئی ،حادثے کی ملتے ہی ریسکیو 1122نوشہرہ ورکاں کی ٹیم نے موقع پر پہنچی جاں بحق افراد اور زخمی کو فوری طور پر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کیا جہاں سے زخمی لڑکی زروا کو ابتدائی طبی امداد کے بعد لاہور جنرل ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔

 

