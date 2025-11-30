دوا لینے گئی لڑکی سول ہسپتال ڈسکہ سے اغوا
ڈسکہ ،ہیڈبمبانوالہ (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار ) کان درد کی دوا لینے گئی لڑکی کو سول ہسپتال سے اغوا کر لیاگیا ۔ شفقت پرویز کی بھتیجی 21سالہ (ث) اس کیساتھ کان میں درد کی دوا لینے سول ہسپتال ڈسکہ گئی اور پرچی لینے کے دوران نامعلوم افراد نے اغوا کرلیا۔ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
