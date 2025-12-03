چوہنگ پولیس :شہری کے گمشدہ 20لاکھ برآمد، ملزمان گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر )چوہنگ پولیس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہری کے گمشدہ 20 لاکھ روپے برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
شہری ریحان نے بینک سے 20لاکھ روپے نکلوائے اور موٹرسائیکل پر گھر جا رہا تھا کہ راستے میں شاپر پھٹنے سے رقم سڑک پر گر گئی۔ پولیس ٹیم نے سیف سٹی کیمروں، سی سی ٹی وی فوٹیج اور جدید وسائل کی مدد سے تحقیقات کا آغاز کیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں مشکوک موٹرسائیکل سوار مرد و خاتون کی نشاندہی کی گئی جنہیں حراست میں لے کر تفتیش کی گئی۔ تفتیش کے دوران ملزمان سے 10 لاکھ روپے برآمد ہوئے ۔مزید انکشاف پر پولیس نے ایک اور موٹرسائیکل سوار کو شاملِ تفتیش کیا جس کے قبضہ سے باقی 10لاکھ روپے بھی برآمد کر لئے گئے۔