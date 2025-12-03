صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعدد وارداتیں، 10شہری لاکھوں نقدی و قیمتی اشیاء سے محروم

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں،10 شہری لاکھوں نقدی ،قیمتی موبائل فونز موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم ہو گئے۔

مسلح ڈاکوؤں نے گڑھی شاہو میں افضل سے 2لاکھ 15ہزار روپے اور موبائل فون،نوانکوٹ میں امداد سے 1لاکھ 95 ہزار روپے اور موبائل فون ،مصطفی أٓباد میں حنیف سے 1 لاکھ 80 ہزار روپے اور موبائل فون، نشتر کالونی میں فیاض سے 1لاکھ 70 ہزار روپے اور موبائل فون جبکہ ڈیفنس بی میں زوہیب سے 1 لاکھ 55ہزار روپے اورموبائل فون چھین لیا۔ دوسری طرف نامعلوم افراد نے جوہرٹاؤن اور غازی أٓباد سے 2گاڑیاں جبکہ سمن أٓباد، مصری شاہ اور ہڈیارہ سے 3موٹرسائیکلیں چوری کر لیں اور فرار ہو گئے ۔ 

 

