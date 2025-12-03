متعدد وارداتیں، 10شہری لاکھوں نقدی و قیمتی اشیاء سے محروم
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں،10 شہری لاکھوں نقدی ،قیمتی موبائل فونز موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم ہو گئے۔
مسلح ڈاکوؤں نے گڑھی شاہو میں افضل سے 2لاکھ 15ہزار روپے اور موبائل فون،نوانکوٹ میں امداد سے 1لاکھ 95 ہزار روپے اور موبائل فون ،مصطفی أٓباد میں حنیف سے 1 لاکھ 80 ہزار روپے اور موبائل فون، نشتر کالونی میں فیاض سے 1لاکھ 70 ہزار روپے اور موبائل فون جبکہ ڈیفنس بی میں زوہیب سے 1 لاکھ 55ہزار روپے اورموبائل فون چھین لیا۔ دوسری طرف نامعلوم افراد نے جوہرٹاؤن اور غازی أٓباد سے 2گاڑیاں جبکہ سمن أٓباد، مصری شاہ اور ہڈیارہ سے 3موٹرسائیکلیں چوری کر لیں اور فرار ہو گئے ۔