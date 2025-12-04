صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تقرر و تبادلے ، اظہر جاوید سپرنٹنڈنٹ سنٹرل جیل گوجرانوالہ تعینات

  • جرم و سزا کی دنیا
تقرر و تبادلے ، اظہر جاوید سپرنٹنڈنٹ سنٹرل جیل گوجرانوالہ تعینات

لاہور (کرائم رپورٹر) محکمہ داخلہ نے جیل خانہ جات میں تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر د ئیے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق محمد اظہر جاوید کو سپرنٹنڈنٹ سنٹرل جیل گوجرانوالہ، اصغر علی سپرنٹنڈنٹ سینٹرل جیل ملتان جبکہ ارشد علی وڑائچ کو سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل قصور تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح شہباز اختر کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جوڈیشل ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ جبکہ شہزاد حسین بخاری کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ڈویلپمنٹ ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاؤالدین تعینات کیا گیا ہے ۔ تمام احکامات فوری طور پر نافذ العمل ہونگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پیوٹن کا دورہ:بھارت یورپی سفارتکاروں کے مضمون پر ناراض

جنرل اسمبلی :مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کیلئے قراردادمنظور

پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رُکوائیں، نوبیل انعام نہیں ملا:ٹرمپ

امریکا :میڈی کیئرڈیپارٹمنٹ سے فراڈ کرنیوالے بھارتی شہری کو 2 سال قید

ایرانی سرحد پر افغان مہاجرین پر فائرنگ، 10 ہلاک،2لاپتا

یوکرین کی نیٹو رکنیت پر روس امریکا مذاکرات بے نتیجہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak