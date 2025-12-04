تقرر و تبادلے ، اظہر جاوید سپرنٹنڈنٹ سنٹرل جیل گوجرانوالہ تعینات
لاہور (کرائم رپورٹر) محکمہ داخلہ نے جیل خانہ جات میں تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر د ئیے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق محمد اظہر جاوید کو سپرنٹنڈنٹ سنٹرل جیل گوجرانوالہ، اصغر علی سپرنٹنڈنٹ سینٹرل جیل ملتان جبکہ ارشد علی وڑائچ کو سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل قصور تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح شہباز اختر کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جوڈیشل ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ جبکہ شہزاد حسین بخاری کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ڈویلپمنٹ ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاؤالدین تعینات کیا گیا ہے ۔ تمام احکامات فوری طور پر نافذ العمل ہونگے۔