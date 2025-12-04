گجر پورہ، رائیونڈ میں ٹریفک حادثات، 3 افراد جاں بحق
کرول گھاٹی میں موٹر بائیک اور ڈمپر تصادم، 25 سالہ ہارون زندگی ہار گیا سوئے اصل میں موٹر بائیک اور ٹرالی کی ٹکر،رحمت اورآصف چل بسے
لاہور(کرائم رپورٹر )مختلف ٹریفک حادثات میں 3افرادجاں بحق ہوگئے ۔بتایاگیاہے کہ گجر پورہ کے علاقے کرول گھاٹی میں موٹر بائیک اور ڈمپر کے مابین تصادم کے نتیجے میں25سالہ ہارون زندگی کی بازی ہارگیاجبکہ 22سالہ دانش زخمی ہوگیا۔ادھر لاہور کے علاقے رائیونڈ سوئے اصل میں موٹر بائیک اور ٹرالی کے درمیان تصادم میں 85 سالہ رحمت اور 26 سالہ آصف موقع پر ہی دم توڑ گئے ، جبکہ 25 سالہ عمران کوشدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔