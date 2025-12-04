مون مارکیٹ : حوالہ ہنڈی میں ملوث 2 ملزم گرفتار
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور نے مون مارکیٹ سے حوالہ ہنڈی میں ملوث 2 ملزموں عدیل محمود اور عطا اللہ خان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرکے ان کے قبضے سے 60 لاکھ روپے برآمد کرلئے، ملزموں سے موبائل فون اور حوالہ ہنڈی سے متعلق شواہد بھی ملے۔
