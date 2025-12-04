صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مون مارکیٹ : حوالہ ہنڈی میں ملوث 2 ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور نے مون مارکیٹ سے حوالہ ہنڈی میں ملوث 2 ملزموں عدیل محمود اور عطا اللہ خان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرکے ان کے قبضے سے 60 لاکھ روپے برآمد کرلئے، ملزموں سے موبائل فون اور حوالہ ہنڈی سے متعلق شواہد بھی ملے۔

