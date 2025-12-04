گوجرہ: فرسٹ ائیر کے طا لب علم سے زیا دتی کی کوشش
گوجرہ(نمائندہ دُنیا)اوباش نوجوا ن کی ساتھیو ں کی مدد سے فرسٹ کے طا لب علم سے زیادتی کی کوشش۔ چک نمبر 283 ج ب کے محمد سجاد نے تھا نہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کروایا ہے کہ۔۔۔
اسکا جواں سا لہ بھتیجا فسٹ ائیر کا طالب علم ارقم افتخار گاؤں میں موجود تھا کہ گاؤ ں مذکور کا اوباش نوجوا ن اسکو بہا نے سے ایک گھر میں لے گیا جہا ں پر اس نے اپنے دیگر دو سا تھیو ں کو بلوا لیا اور زبردستی اسکے سا تھ زیا دتی کی کوشش کر نے لگے تو ارقم افتخار نے شور مچا دیا جس پر اہل گاؤ ں موقع پر آگئے۔