ڈسکہ:مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے
ہیڈبمبانوالہ ، ڈسکہ (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔گاگاکلاں کے محمداسحاق کے گھر سے 2 سلنڈر، بیٹری، چولہا، بجلی کے تار ودیگر سامان ، مندرانوالہ بلال مسجد کے باہر سے چاند کی موٹر سائیکل ،گلوٹیاں موڑ کے حنیف کے گھر سے موبائل فون چوری،بھانوپنڈی میں محمدشکیل کی حویلی میں لگا بجلی کا میٹر چوری ہو گیا ۔
