متعدد وارداتیں:ڈاکوؤں نے 5شہریوں سے لاکھوں لوٹ لئے
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں ، شہریوں کو لاکھوں روپے ،موبائل فونز ،موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم کر دیا گیا ۔
مسلح ڈاکوؤں نے گرین ٹاؤن میں کاشف سے 2لاکھ روپے اور موبا ئل فون،نشترکالونی میں حبیب سے 1لاکھ 70ہزار روپے اور موبائل فون، شیراکوٹ میں ضیا سے 1لاکھ 60ہزار روپے اور موبائل فون،نواب ٹاؤن میں اشتیاق سے 1لاکھ 40 ہزار روپے اور موبائل فون،فیکٹری ایریا میں فہد سے 1 لاکھ25ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔دوسری طرف نامعلوم افراد نے راوی روڈ اور جوہرٹاؤن سے 2 گاڑیاں جبکہ گلشن اقبال، ہڈیارہ اور شادباغ سے 3موٹرسائیکلیں چوری کر لیں۔