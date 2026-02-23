پنجاب : سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے، 2 ملزم ہلاک، ایک زخمی
لاہور میں زین کوریکوری کیلئے لے جایا جا رہا تھا، ساتھیوں نے حملہ کر دیا ساہیوال میں صدام مارا گیا،چیچہ وطنی میں کاشف فائرنگ سے زخمی ہوا
لاہور،ساہیوال،چیچہ وطنی(کرائم رپورٹر،آن لائن، خبرنگار، نمائندہ دنیا)سی سی ڈی پنجاب کے لاہور سمیت مختلف شہروں میں مبینہ مقابلے ، 2ملزم ہلاک، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں سی سی ڈی کی ٹیم زیر حراست ملزم زین کو برآمدگی کیلئے لے جارہی تھی کہ راستے میں اس کے مبینہ ساتھیوں نے اسے چھڑانے کیلئے پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دی تاہم ملزم زین گولیوں کی زد میں آکر ہلاک ہو گیا جبکہ حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس کے مطابق ملزم زین چوری، ڈکیتی اور دیگر سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا۔
ادھر ساہیوال میں سی سی ڈی کی ٹیم کا بھی گزشتہ روز 56/G-Dکے قریب مبینہ مقابلہ ہوا جس میں ایک ڈاکو ہلاک ہوگیا جس کی شناخت صدام حسین سکنہ فیصل آباد کے نام سے ہوئی ،وہ مختلف اضلاع کی پولیس کو ڈکیتی سمیت درجنوں سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔دریں اثناء چیچہ وطنی کے تھانہ غازی آباد کی حدود میں انچارج پولیس چوکی کھوئیاں افضال بھٹی اہلکاروں کے ہمراہ زیر حراست ملزم کاشف کو ریکوری کے لیے لے جا رہے تھے کہ چک نمبر 180 نائن ایل کے قریب ملزم کے مسلح ساتھیوں نے اسے چھڑوانے کے لیے پولیس پر حملہ کر دیا، فائرنگ کے تبادلے میں ملزم کاشف اور ایک پولیس اہلکار حشام احمد زخمی ہو گئے ۔ پولیس نے زخمی ملزم کو دوبارہ حراست میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا ۔