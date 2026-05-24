صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرفتاری کا خوف ، بیٹی سے زیادتی کے ملزم کی خود کشی

  • جرم و سزا کی دنیا
گرفتاری کا خوف ، بیٹی سے زیادتی کے ملزم کی خود کشی

کٹھیالہ شیخاں پولیس کا چھاپہ ،سید رسول نے واش روم میں گولی مارلی

منڈی بہاؤالدین (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تھانہ کٹھیالہ شیخاں پولیس کی بیٹی سے زیادتی مقدمہ میں مطلوب ملزم کی گرفتاری کیلئے کارروائی تاہم ملزم نے گولی مار کر خودکشی کر لی۔پولیس ترجمان کے مطابق تھانہ کٹھیالہ شیخا ں میں درج مقدمہ کاملزم سید رسول سکنہ ککہ مطلوب تھا۔ پولیس ٹیم مخبر کی اطلاع پر گرفتاری کیلئے اسکے گھر پہنچی تو ملزم نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی اور گھر داخل ہو گیا۔پولیس نے ملزم کو متعدد بار گرفتاری دینے کیلئے آواز دی۔ ذرائع کے مطابق ملزم نے اندر سے آواز دی کہ اس نے بیٹی سے زیادتی کا سنگین جرم کیا ہے اور اب وہ کسی کو منہ  دکھانے کے قابل نہیں رہا،کچھ دیر بعد گھر سے فائر نگ کی آواز سنائی دی۔ پولیس ٹیم حفاظتی اقدامات کے بعد داخل ہوئی تو ملزم سید رسول واش روم میں خون میں لت پت مردہ حالت میں پایا گیا۔ریسکیو کی مدد سے لاش کو پوسٹمارٹم کیلئے ڈی ایچ کیو ہسپتال منڈی بہاؤالدین منتقل کر دیا گیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:پورا ہفتہ مثبت زون میں ٹریڈ، نمایاں تیزی ریکارڈ

چاندی کی قیمت مستحکم، سونا 2200روپے تولہ سستا ہوگیا

موبائل فون کی مقامی اسمبلنگ، مینوفیکچرنگ میں نمایاں کمی

پاکستان کی 25فیصد بجلی شمسی ذرائع سے حاصل، گلوبل انرجی

حیدر آباد:چیمبر آف کامرس کا صنعتی انفرا اسٹرکچر کی بدحالی پراظہار افسوس

عدالتی نظام کی بہتری کیلئے جوڈیشل ریفارمز ضروری، چیئرمین آباد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مٹی میں چراغ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کو مروڑ پڑ رہے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
A Few Good Men
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو محاذوں پر شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک چین 75سالہ دوستی کا روشن سفر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak