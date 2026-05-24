صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمینوں کے کھاتے تبدیل رجسٹرار آفس کاکلرک گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
زمینوں کے کھاتے تبدیل رجسٹرار آفس کاکلرک گرفتار

میرپور خاص (بیورو رپورٹ)اربوں روپے مالیت کی زمینوں کی جعلی رجسٹریوں اور کھاتے تبدیلی کے اسکینڈل میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے ۔

 اینٹی کرپشن کے مقدمہ نمبر 04/2026 کی جاری تفتیش کے دوران سب رجسٹرار آفس میرپورخاص کے جونیئر کلرک ولی محمد لاشاری کو گرفتار کرلیا گیا ہے ، اینٹی کرپشن پولیس کیس کے تفتیشی افسر کے مطابق ملزم پر   بڑے پیمانے پر جعلی رجسٹریاں تیار کرنے ، قیمتی زمینوں پر قبضے کروانے ، مختارکاروں اور دیگر متعلقہ افراد سے ملی بھگت کرکے زمینیں دوبارہ فروخت کرنے کے سنگین الزامات عائد ہیں، تحقیقات میں یہ بھی انکشاف سامنے آیا ہے کہ ملزم نے ایک ہی پلاٹ کی دو، دو رجسٹریاں تیار کرکے مختلف افراد کو فروخت کئے ، جس کے باعث شہریوں کو کروڑوں روپے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اینٹی کرپشن حکام کے مطابق گرفتار ملزم سے مزید اہم انکشافات متوقع ہیں، جبکہ ریونیو اور سب رجسٹرار آفس سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کے کردار کی بھی چھان بین جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

روسی ہیکرز کے ہاتھوں سینکڑوں اکاؤنٹس ہیک کرلئے گئے

امریکا:ایک منٹ میں 32ٹی شرٹس پہننے کا ریکارڈ

سکائی ڈائیور کا بلند ترین آتش فشاں چوٹی پر لینڈنگ کا عالمی ریکارڈ

ایبولا وائرس کی نئی قسم کیخلاف ویکسین سے متعلق اہم پیشرفت

صحت بخش غذائیں دل کی بیماری کا خطرہ بڑھا سکتیں

سرد ماحول وزن کم کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے ؟ نئی تحقیق

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مٹی میں چراغ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کو مروڑ پڑ رہے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
A Few Good Men
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو محاذوں پر شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک چین 75سالہ دوستی کا روشن سفر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak