لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)فلسطینی اور اسرائیلی ڈائریکٹرز کے اشتراک سے بننے والی فلم 'No Other Land' نے آسکرز ایوارڈز میں بہترین ڈاکومینٹری فیچر ایوارڈ اپنے نام کرلیا۔

97 ویں آسکر ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد امریکی شہر لاس اینجلس میں ہوا جہاں فلسطین کے مغربی کنارے کے گاؤں کی تباہی پر بننے والی فلم No Other Land کو بہترین ڈاکومینٹری فیچر کا ایوارڈ دیا گیا۔یہ دستاویزی فلم ہے جسے امریکا میں ریلیز ہی نہیں کیا جا رہا تھا مگر اب بہترین دستاویزی فلم کا آسکر ایوارڈ جیت گئی ہے ۔یہ اسرائیلی اور فلسطینی فلمسازوں کی شراکت سے بنائی گئی ایسی دستاویزی فلم ہے جو 2019 اور 2023 کے درمیان ترتیب دی گئی۔ اس میں سماجی کارکن باسل عدرا کو فالو کیا جا رہا تھا جو گرفتاری سے بچتے ہوئے اپنے آبائی علاقے مسافر یطا کی تباہی کو فلمبند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجی مقبوضہ غربِ اردن کے جنوبی کنارے پر موجود اس علاقے کو اس لیے تباہ کر رہے ہیں تاکہ اسے بطور فوجی ٹریننگ زون استعمال کر سکیں۔فلم No Other Land فلسطینی ڈائریکٹرز باسل عدرا، حمدان بلال، راحیل شور اور اسرائیلی صحافی یووال ابراہم کی مشترکہ ہدایت کاری میں بنی انکی پہلی فلم ہے جو دراصل فلسطینی ہدایتکار باسل عدرا کو پیش آنے والی مشکلات اور انکی جدوجہد کی کہانی ہے جس سے وہ فلسطین کے مغربی کنارے میں گزرے ۔ باسل عدرا نے اسرائیلی فورسز اور آباد کاروں کے ہاتھوں اپنے آبائی علاقے ‘مسافر یطا’ میں گھروں کی تباہی اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو دستاویزی شکل میں محفوظ کیا ہے جس میں اسرائیلی صحافی یووال ابراہم نے بھی ان کا ساتھ دیا ۔ ایوارڈ جیتنے کے بعد باسل کا کہنا تھا کہ یہ فلم اس تلخ حقیقت کی عکاسی کرتی ہے جسے میں کئی دہائیوں سے برداشت کررہا ہوں۔ 2 ماہ قبل باپ بنا ہوں اور نہیں چاہتا میری بیٹی وہ زندگی گزارے جو میں گزار رہا ہوں، جس میں مجھے اور میری کمیونٹی کو ہمیشہ اسرائیلی فوج اور آباد کاروں کی طرف سے گھر گرانے ، گھر سے زبردستی بے دخل کرنے جیسے حالات کا سامنا رہتا ہے ۔ اس موقع پر اسرائیلی صحافی اور فلم میں باسل کا ساتھ دینے والے یووال ابراہم نے کہا ہم اسرائیلی اور فلسطینیوں نے یہ فلم ملکر بنائی کیونکہ اس طرح ہماری آواز مضبوط ہوتی ہے ۔ یووال نے غزہ پر ہونے والے اسرائیلی حملوں کو بند کرنے اور غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اسرائیلی حکومت پر تنقید کرتے کہاانہوں نے العدرا کی زندگی تباہ کی ہے اور کہا نسلی بالادستی کے بغیر سیاسی حل ڈھونڈا جا سکتا ہے جس میں دونوں قومیتوں کے لوگوں کو قومی حقوق فراہم کیے جائیں لیکن امریکی خارجہ پالیسی اس راستے میں رکاوٹ بن چکی ہے ۔آسکر جیتنے کے علاوہ 'نو ادر لینڈ'اب تک برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں آڈیئنس ایوارڈ اور ڈاکیومنٹری فلم ایوارڈ جیت چکی ہے جبکہ نیویارک فلم کرٹکس سرکل ایوارڈ میں اسے بہترین نان فکشن فلم کا کا ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے ۔ہالی ووڈ کی رومینٹک کامیڈی ڈرامہ فلم ‘انورا’نے 5 آسکر ایوارڈز اپنے نام کئے ۔ فلم ‘انورا’ کو بہترین فلم، بہترین ہدایت کار، بہترین اداکارہ، بہترین ایڈیٹنگ اور بہترین اوریجنل سکرین پلے کی کیٹیگری میں ایوارڈز دئیے گئے ۔