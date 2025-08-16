یوکرین میں جنگ کا خاتمہ:امریکہ کیساتھ معاملات طے پا گئے:پوٹن کچھ مسائل حل ہونا باقی ہیں:ٹرمپ
اینکرج ،الاسکا(مانیٹرنگ ڈیسک )امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادی میر پوٹن نے امریکی ریاست الاسکا میں وفود کیساتھ تین گھنٹے تک یوکرین میں جنگ کاخاتمہ کرنے کیلئے بات چیت کی۔۔۔
جس کے بعدمشترکہ پریس کانفرنس میں پوٹن کا کہناتھاکہ امریکا کیساتھ معاملات طے پا گئے ہیں ،متنازع معاملا ت ختم کرناچاہتے ہیں اور اس کیلئے امریکی صدر کو اگلی ملاقات کیلئے ماسکو آنے کی دعوت دی ہے ۔ٹرمپ نے کہاکہ بہت سی باتوں پر اتفاق ہوگیاہے ،مزید بات چیت کیلئے یوکرین کے صدر ولادی زیلنسکی بلایا جائے گا اور اس کیلئے میں انہیں فون کروں گا ۔واضح رہے کہ عام طور پر جب کوئی امریکی صدر کسی غیر ملکی ہم منصب کی میزبانی کر رہا ہوتا ہے تو مشترکہ نیوز کانفرنس کا آغاز امریکی رہنما کے تبصروں سے ہوتا ہے جس کے بعد ان کے مہمان ہوتے ہیں لیکن گزشتہ رو ز اس پروٹوکول کو توڑتے ہوئے پوٹن نے پریس کانفرنس کا آغاز کیا۔ولادی میر پوٹن نے تٖفصیلات بتائے بغیر کہاہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ ایک معاہدے پر پہنچ چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یوکرینی قیادت جنگ کو ختم کرنے کے عمل میں رکاوٹ نہیں بنے گی ۔ روسی صدر نے پریس کانفرنس میں اپنے ریمارکس کا آغاز اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کیا کہ حالیہ برسوں میں امریکہ اور روس کے تعلقات خراب ہوئے ہیں،روس اور امریکہ کے درمیان چار سال سے کوئی سربراہی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں اور یہ ایک طویل عرصہ ہے ، یہ وقت دو طرفہ تعلقات کیلئے بہت مشکل تھا اور سچ پوچھیں تو وہ سرد جنگ کے بعد سب سے نچلی سطح پر آگئے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے ہمارے ممالک اور پوری دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے ۔پوٹن نے کہا کہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متفق ہوں کہ یوکرین کی سلامتی کو یقینی بنایا جانا چا ہئے اور یقیناً ہم اس پر کام کرنے کیلئے تیار ہیں جس سے یوکرین میں امن کی راہ ہموار ہوگی تاہم یوکرین میں جنگ کے خاتمے کیلئے جنگ کی بنیادی وجوہات کا خاتمہ ضروری ہے ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہاکہ کچھ مسائل حل ہوناباقی ہیں اور اگلی ملاقات میں پیشرفت ہوگی جس میں شرکت کیلئے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو بھی بلایاجا ئے گا۔اس ملاقات کیلئے ماسکو جانے کی تجویز پر رضامندی متنازع ہوگی لیکن میں نے اس کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں کیا،یہ میرے لئے شاید کچھ مشکل ہوگا لیکن میں اسے ممکنہ طور پر ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہوں ۔صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب صدر ولادیمیر پوٹن نے بیانات دئی، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی صحافیوں سے سوالات نہیں لئے ۔قبل ازیں ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب کا الاسکا میں ریڈ کارپٹ استقبال کیا۔امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کا الاسکا کے فوجی اڈے پر استقبال کیا اور مصافحہ کرتے ہوئے مبارکباد کا تبادلہ کیا۔بعدازاں میٹنگ روم میں صحافیوں اور رپورٹر ز کے سامنے فوٹو سیشن ہوا پھر انہیں باہر نکال کر بات چیت کا آغاز کیاگیا،دونوں صدور نے صحافیوں کے سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا۔میٹنگ روم میں ’’امن کا حصول ‘‘لکھا ہواتھا۔ الاسکاایئربیس پرٹرمپ ائیر فورس ون میں اس وقت تک انتظار کرتے رہے جب تک کہ پوٹن اپنے طیارے سے نہ اترے اور پھر تالیاں بجاتے ہوئے ان کا استقبال کیا جب 2019 کے بعد پہلی باردونوں رہنماؤں کا آمناسامنا ہوا تھا ،دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کرمسکرائے اور ایک ساتھ سٹیج پر کھڑے ہونے سے پہلے مصافحہ کیا جس پر لکھا تھا’’الاسکا 2025‘‘۔پوٹن کو امریکی صدارتی لیموزین دی بیسٹ میں میٹنگ ہال تک لے جایاگیا ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کے یوکرین جنگ کے حوالے سے الاسکا کے جوائنٹ بیس ایلمینڈورف رچرڈسن میں ہونیوالے مذاکرات میں امریکی وزیرخارجہ مارکو روبیو اور امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف جبکہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور خارجہ پالیسی کے معاون یوری اُشاکوف بھی شریک تھے ۔وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے ایئر فورس ون پر صحافیوں کو بتایا کہ ٹرمپ اورپوٹن کی پہلے ون آن ون ملاقات طے تھی تاہم اب ان کیساتھ کچھ حکام بھی شرکت کرینگے ۔