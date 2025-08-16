غزہ میں بھوک،غذائی قلت،3ماہ میں 1760 فلسطینی شہید:اقوام متحدہ
غزہ (اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک )اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ3ماہ کے دوران غزہ میں بھوک ،غذائی قلت اور امداد کی تلاش کے دوران کم از کم ا یک ہزار 760 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔۔۔
یہ تعداد اگست کے شروع میں دئیے گئے اعداد و شمار سے کئی سو زیادہ ہے ۔بیان میں کہاگیاکہ 27 مئی سے 13 اگست تک کم از کم 1760فلسطینی شہید ہوئے جن میں سے 994 غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن کی سائٹس کے آس پاس اور 766 سپلائی قافلوں کے راستوں کے ساتھ مارے گئے ، ان میں سے زیادہ تر ہلاکتیں اسرائیلی فوج کی طرف سے حملوں میں کی گئی ہیں۔دوسری طرف اقوام متحدہ کے انسانی امداد سے متعلق ادارے اوسی ایچ اے نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں بھوک، غذائی قلت اور شدید گرمی کی لہر نے لاکھوں شہریوں کی زندگی کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے ۔ امدادی مشنوں کو اب بھی شدید رکاوٹوں کا سامنا ہے حالانکہ حالیہ دنوں میں اسرائیل کی جانب سے بعض انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مشنوں کی منظوری دی گئی ہے تاہم منظوری کے باوجود یہ مشنز گھنٹوں تاخیر کا شکار ہوتے ہیں اور امدادی کارکنوں کو خطرناک، رش زدہ یا ناقابلِ گزر سڑکوں پر انتظار کرنا پڑتا ہے ۔ غزہ میں نہتے اور مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ بھی جاری ہے ، گزشتہ روز حملوں میں مزید 16 فلسطینی شہید ہوگئے ،اسرائیلی فوج نے شہداء میں امدادی مراکز پر جمع فلسطینیوں کوبھی گولیوں کا نشانہ بنایا۔غزہ کی وزارتِ صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 61 ہزار 776 فلسطینی شہید جبکہ 1 لاکھ 54 ہزار 906 افراد زخمی ہوئے ہیں۔امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت دئیے جانے کی حمایت کی ہے ۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہو ئے امریکی صدر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کی صحافیوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ حالات کا مشاہدہ کر سکیں اور علاقے سے خبریں فراہم کر سکیں ۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیراتماربین گویر نے جمعہ کے روزایکس پر ایک ویڈیوجاری کی جس میں وہ جیل کی کوٹھری میں 20سال سے قید فلسطینی منڈیلاکے نام سے مشہور قیدی مروان برغوتی سے مل رہے ہیں ،ویڈیو میں دیکھا جاسکتاہے کہ وزیر کیساتھ 2 افراداورایک جیل گارڈ برغوتی کو سیل کے ایک کونے میں گھیرے ہوئے ہیں۔بین گویر کوکہتے سناگیاکہ جو بھی اسرائیل کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے ، ہم انہیں مٹا دیں گے ،برغوتی جواب دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن بین گویر نے اسے روک دیا،ویڈیو میں یہ واضح نہیں کہ برغوتی کو اس وقت کہاں رکھا گیا ہے تاہم اے ایف پی کا ذرائع کے حوالے سے یہ کہناہے کہ وزیر بین گویر جنوبی اسرائیل کی گینوٹ جیل میں معائنہ کیلئے گئے تھے جہاں یہ ملاقا ت ہوئی ۔برغوتی کی عمر اس وقت 60سال سے زیادہ ہے اورانہیں 2002 میں گرفتار کیا تھا اور 2004 میں قتل کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔