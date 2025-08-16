بھارت کا یوم آزادی:یوم سیاہ:احتجاج روکنے کیلئے مقبوضہ کشمیر فوجی چھائونی میں تبدیل
سری نگر (مانیٹرنگ ڈیسک ،اے پی پی) کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا ، یوم سیاہ منانے کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی تھی۔۔۔
جبکہ تمام آزادی پسند تنظیموں اور رہنمائوں نے اسکی حمایت کی تھی۔ قابض انتظامیہ نے کشمیریوں کو بھارت مخالف مظاہروں سے روکنے کیلئے پورے مقبوضہ جموں و کشمیر بالخصوص سرینگر کو مکمل
طور پر ایک فوجی چھانی میں تبدیل کر دیا تھا۔سرینگر کے بخشی سٹیڈیم (جہاں یوم آزادی کی نام نہاد مرکزی تقریب منعقد کی گئی)کے گرد سکیورٹی کے سخت اقدامات کئے گئے تھے ،شہر بھر میں اہم مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں ، اونچی عمارتوں پر ماہر نشانہ باز تعینات تھے ۔ ڈرون کیمروں کے ذریعے بھی صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی ۔بھارتی فورسز اہلکار گاڑیوں ، مسافروں اور راہگیروں کی سخت تلاشی لیتے رہے ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈووکیٹ عبدالرشید منہاس نے سرینگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت نے جموں وکشمیر پر طاقت کے بل پر قبضہ کر رکھا ہے لہذا اسے علاقے میں اپنے یوم آزادی کی تقریبات کے انعقاد کا کوئی حق حاصل نہیں ،بھارت جمہوری ملک ہونے کا دعوی ٰکر رہا ہے لیکن اس نے کشمیریوں کے تمام جمہوری حقوق سلب کررکھے ہیں اور انہیں اپنے پیدائشی حق، حق خود ارادیت سے محروم کررکھا ہے ۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کی تمام تر چیرہ دستیوں کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ شہداکے عظیم مشن کو اسکے منطقی انجام تک پہنچانے کیلئے پرعزم ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے مختلف شہروں میں بھارت مخالف مظاہرے کئے گئے اور احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکانے بینر، پلے کارڈ اور سیاہ جھنڈے اٹھا رکھے تھے ۔ دارالحکومت مظفرآباد میں برہان مظفر وانی شہید چوک سے گھڑی پن چوک تک ریلی نکالی گئی جس میں وزیر حکومت چودھری عبدالرشید، حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنماؤں، سول سوسائٹی کے اراکین اور نوجوانوں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔انہوں نے پاکستان کے حق میں اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔بھارت کے یوم آزادی پر ناگا لینڈ میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ بھارتی ریاست ناگا لینڈ نے اپنا 79واں ناگا آزادی دن 14 اگست کو جوش وخروش سے منایا تھا،ناگا آزادی دن کی روایت 14 اگست 1947 سے جاری ہے جبکہ ناگالینڈ نے بھارت کے ساتھ الحاق کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ناگا آزادی دن کے موقع پر منی پور ناگا لینڈ سرحد، میانمار کے ناگا سیلف ایڈمنسٹریٹو زون میں جلوس نکالے گئے ۔ناگا نیشنل سوشلسٹ کونسل کی مرکزی تقریب کیمپ ہیبرون میں ہوئی جس میں الگ شناخت اور آئین کا مطالبہ دہرایا گیا۔