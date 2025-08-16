مودی کا سندھ طاس معاہدہ ماننے سے پھر انکار
نئی دہلی (مانیٹرنگ ڈیسک )بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے ساتھ 1960 میں طے پانے والے سندھ طاس معاہدے کو غیر منصفانہ اور یکطرفہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے انڈین کسانوں کو بہت نقصان ہوا ۔
یوم آزادی پر دہلی کے لال قلعے میں تقریب سے خطاب میں وزیراعظم مودی نے سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانی تقسیم کو تنقید کا نشانہ بنایا اور پاکستان کا نام لئے بغیر کہا کہ انڈیا ایٹمی دھمکیوں کے آگے جھکنے والا نہیں ہے ۔اپنے خطاب میں مودی نے ایک بار پھر پاکستان میں مئی کے دوران شدت پسندوں کے ٹھکانے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا اور انڈین فوج کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں ملک نے طے کر لیا ہے کہ وہ جوہری دھمکیوں کے آگے جھکنے والے نہیں۔انڈیا کے پریس انفارمیشن بیورو کی جانب سے شیئر کردہ تقریر میں پاکستان کا ایک بار بھی ذکر نہیں ہے ۔مگر اس کے باوجود مودی نے خطاب کے دوران کہا کہ 'ایٹمی بلیک میل ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے ، انڈیا اب اسے مزید نہیں سہے گا، اگر دشمن نے پھر ایسی (پہلگام جیسی)حرکت کی تو فوج اس کا اپنے طریقے سے منہ توڑ جواب دے گی۔مودی نے یہ جملہ بھی دہرایا کہ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے ۔انڈیا کی ندیوں کا پانی دشمن کے کھیت تک پہنچ رہا ہے اور ہماری دھرتی پیاسی ہے ۔ہندوستان کے حق کا جو پانی ہے اس پر حق صرف اور صرف ہندوستان کا ہے ، ہندوستان کے کسانوں کا ہے ، یہ اب اور نہیں سہا جائے گا، کسانوں کے مفاد میں یہ سمجھوتہ ہمیں منظور نہیں۔