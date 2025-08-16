صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مودی سرکار نے دہلی یونیورسٹی کے نصاب سے علامہ اقبال کا کلام نکال دیا

  • دنیا میرے آگے
نئی دہلی(اے پی پی)مودی کی ہندوتوا حکومت ہندو قوم پرستی کی آڑ میں بھارت کی تاریخ سے مسلم شخصیات اور ان کے ثقافتی ،علمی وادبی ورثے کومٹانے کی سازش جاری رکھے ہوئے ہے ۔

کشمیرمیڈیاسروس کے مطابق تازہ ترین اقدام میں سرکاری سرپرستی میں چلنے والی دہلی یونیورسٹی نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے کلام کو یونیورسٹی کے نصاب سے حذف کرنے کا فیصلہ کیاہے ۔علامہ محمد اقبال جنہوں نے "سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا" جیسے لازوال ترانے سے برصغیر کے کروڑوں لوگوں کے دلوں کو گرمایا، آج اسی سرزمین میں انہیں بھارت مخالف قرار دیا جا رہاہے ۔ دہلی یونیورسٹی کے وائس چانسلر یوگیش سنگھ نے دعویٰ کیا کہ علامہ محمد اقبال نے 1910میں یہ ترانہ ضرور لکھا تاہم بعد ازاں ان کی سوچ بھارت مخالف ہوگئی تھی۔ 

