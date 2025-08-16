صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

استنبول:کرپشن کے الزامات میں حزب اختلا ف کے 40سیاستدان گرفتار

  • دنیا میرے آگے
استنبول:کرپشن کے الزامات میں حزب اختلا ف کے 40سیاستدان گرفتار

استنبول (اے ایف پی)استنبول میں پولیس نے ضلع بیوغلو کے میئر اور ان کے قریبی مشیروں سمیت حزبِ اختلاف کے 40 سیاستدانوں کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کرلیا۔

 ترکیہ میں اپوزیشن پارٹی ریپبلکن پیپلز پارٹی کے خلاف کئی ماہ سے کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ استنبول کے میئر اور صدر طیب اردوان کے سب سے بڑے سیاسی حریف اکرم امام اوغلو کو مارچ میں گرفتار کرکے جیل بھیجا گیاتھا جس پربڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے تھے ۔اکتوبر سے اب تک استنبول کے 26 میں سے 9 ضلعی میئرز کو کرپشن کے الزامات میں گرفتار کیا جا چکا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا ہاکی کپ: پاکستان کا بھارت نہ جانے کا قوی امکان

قازقستان اوپن تائیکوانڈو:نعمان ، حمزہ عمر کا کانسی کا تمغہ

ٹین پن باؤلنگ چیمپئن شپ ،مینز سنگلز کا ٹائٹل غضنفر بلال کے نام

سیپاک ٹاکرا چیمپئن شپ ،بوائز ایونٹ میں کراچی کلب فاتح

گرینڈ ماسٹر ڈاکٹر وسیم طائی کوایکسیلینسی ایوارڈ سے نوازاگیا

10 سالہ برطانوی لڑکی نے شطرنج کے کھیل میں نئی تاریخ رقم کردی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak