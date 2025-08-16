استنبول:کرپشن کے الزامات میں حزب اختلا ف کے 40سیاستدان گرفتار
استنبول (اے ایف پی)استنبول میں پولیس نے ضلع بیوغلو کے میئر اور ان کے قریبی مشیروں سمیت حزبِ اختلاف کے 40 سیاستدانوں کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کرلیا۔
ترکیہ میں اپوزیشن پارٹی ریپبلکن پیپلز پارٹی کے خلاف کئی ماہ سے کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ استنبول کے میئر اور صدر طیب اردوان کے سب سے بڑے سیاسی حریف اکرم امام اوغلو کو مارچ میں گرفتار کرکے جیل بھیجا گیاتھا جس پربڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے تھے ۔اکتوبر سے اب تک استنبول کے 26 میں سے 9 ضلعی میئرز کو کرپشن کے الزامات میں گرفتار کیا جا چکا ہے ۔