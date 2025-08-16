حزب اللہ کو غیرمسلح کرنے کی حکومتی کوشش پرلبنان میں خانہ جنگی ہوسکتی ہے :نعیم قاسم
بیروت(اے ایف پی)لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے اگر حکومت نے ہمارے سامنے آنے کی کوشش کی تو ملک میں امن نہیں رہے گااورخانہ جنگی ہوسکتی ہے ۔
اپنے خطاب میں نعیم قاسم نے کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے امریکی حمایت یافتہ منصوبے پر احتجاج فی الحال مؤخر کیا ہے ، ہمیں لگتا ہے کہ اب بھی حکومت کے ساتھ بات چیت کی گنجائش موجود ہے ،مستقبل میں یہ احتجاج امریکی سفارت خانے تک پہنچ سکتا ہے ، حکومت حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی کوشش سے ملک کو اسرائیل کے سپرد کر رہی ہے ۔ سربراہ حزب اللہ کا کہنا تھا تنظیم اپنے ہتھیار محفوظ رکھنے کیلئے لڑنے کو تیار ہے ، ضروری ہوا تو امریکی اسرائیلی منصوبے کا مقابلہ کریں گے چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔