عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 2 فیصد اضافہ
نیویارک (اے ایف پی)عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گزشتہ رو ز) تقریباً2فیصد بڑھ کر ایک ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔۔۔
اس اضافے کی بڑی وجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں سنگین نتائج کی وارننگ اور آئندہ ماہ امریکہ کی جانب سے شرح سود میں کٹوتی کے امکان کو قرار دیا گیاہے ۔ جمعہ کو عالمی منڈی میں کاروباری سرگرمیوں کے دوران برینٹ کروڈ فیوچرز کی قیمت 1.21 ڈالر (1.8 فیصد)بڑھ کر 66.84 ڈالر فی بیرل پر بند ہوئی جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے سودے 1.31 ڈالر (2.1 فیصد)اضافے سے 63.96 ڈالر فی بیرل میں طے پائے ۔منگل کو برینٹ کروڈ کی قیمت 5 جون کے بعد کی کم ترین سطح پر جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت 2 جون کے بعد کی کم ترین سطح پرآ گئی تھی۔