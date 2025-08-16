صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیدرلینڈز :آوارہ کتوں کا خاتمہ ،گھروں میں پالتو کتوں کیلئے رجسٹریشن لازمی قرار

  • دنیا میرے آگے
نیدرلینڈز :آوارہ کتوں کا خاتمہ ،گھروں میں پالتو کتوں کیلئے رجسٹریشن لازمی قرار

ایمسٹرڈیم (مانیٹرنگ ڈیسک )یورپی ملک نیدر لینڈز سے آوارہ کتوں کا خاتمہ کردیاگیا ۔آوارہ کتوں کو ختم کرنے کیلئے ڈچ حکومت نے پہلے اپنے عوام میں آگہی پیدا کی۔۔۔

 کیونکہ اس ملک میں کتوں کو خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا تھا اور امیر لوگ گھروں میں کتوں کو پالتے تھے ۔ نیدر لینڈز کی حکومت نے آوارہ کتوں کے حملوں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ان کے خاتمے کیلئے نس بندی کی پالیسی اپنائی اور یہ مہم شروع کی جس سے آوارہ کتوں کی آبادی میں اضافہ رک گیا اور کچھ عرصہ بعد وہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا جہاں آوارہ کتے نہیں ہیں۔ حکومت نے گھروں میں پالتو کتوں کیلئے رجسٹریشن لازمی قرار دی ہے مگر سڑکوں پر آوارہ کتا ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

خیبرپختونخوا:سیلابی ریلے بستیاں بہالے گئے،250جاں بحق،سینکڑوں لاپتہ:امدادی ہیلی کاپٹر بھی گر کر تباہ،آج صوبے میں یوم سوگ

پختونخوا کے بھائیوں،بہنوں کے غم میں شریک ہیں:مریم نواز کا گنڈا پور کو فون

ٹیکسٹائل میں چینی مہارت سے فائدہ اٹھائینگے :شہبازشریف

نام نہا د گریٹر ا سرائیل کا تصور اشتعال انگیز،عالمی برادری ایسے اقدامات روکے:پاکستان

یوم آزادی کے حکومتی اشتہارات سے قائداعظم کی تصویر غائب،سینیٹ میں احتجاج

پاکستان نیوکلیئر بلیک میلنگ نہیں کررہا:خواجہ آصف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak