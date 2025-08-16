نیدرلینڈز :آوارہ کتوں کا خاتمہ ،گھروں میں پالتو کتوں کیلئے رجسٹریشن لازمی قرار
ایمسٹرڈیم (مانیٹرنگ ڈیسک )یورپی ملک نیدر لینڈز سے آوارہ کتوں کا خاتمہ کردیاگیا ۔آوارہ کتوں کو ختم کرنے کیلئے ڈچ حکومت نے پہلے اپنے عوام میں آگہی پیدا کی۔۔۔
کیونکہ اس ملک میں کتوں کو خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا تھا اور امیر لوگ گھروں میں کتوں کو پالتے تھے ۔ نیدر لینڈز کی حکومت نے آوارہ کتوں کے حملوں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ان کے خاتمے کیلئے نس بندی کی پالیسی اپنائی اور یہ مہم شروع کی جس سے آوارہ کتوں کی آبادی میں اضافہ رک گیا اور کچھ عرصہ بعد وہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا جہاں آوارہ کتے نہیں ہیں۔ حکومت نے گھروں میں پالتو کتوں کیلئے رجسٹریشن لازمی قرار دی ہے مگر سڑکوں پر آوارہ کتا ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔