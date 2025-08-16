صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روس کے علاقے کامچٹکا میں ایک اور زلزلہ،شدت 6.5ریکارڈ

  • دنیا میرے آگے
روس کے علاقے کامچٹکا میں ایک اور زلزلہ،شدت 6.5ریکارڈ

ماسکو (اے پی پی)روس کے دور دراز مشرقی علاقے کامچٹکا میں جمعہ کو ایک اور زلزلہ آیا،جس کی شدت ریکٹر سکیل پر6.5 ریکارڈ کی گئی جس کا مرکز پیٹرو پاولوسک کامچٹسکی سے 97 کلومیٹر دور تھا۔

 واضح رہے کہ 30 جولائی کی صبح کامچٹکا کے ساحل کے قریب سمندر میں ایک خوفناک زلزلہ آیا، جو 1952 کے بعد سے اس علاقے میں سب سے زیادہ شدید زلزلہ تھا۔ ریکٹر سکیل پر 8.8 کے اس زلزلے نے بحرالکاہل میں سونامی کو جنم دیا، جس سے جاپان، امریکا اور فلپائن میں سونامی الرٹ جاری کیا گیا۔ 

 

