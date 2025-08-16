مودی کو ’’موٹاپے ‘‘کی فکر ،بھارتی عوام سے کوکنگ آئل کے استعمال میں 10 فیصد کمی کی اپیل
نئی دہلی (مانیٹرنگ ڈیسک)بھارتی وزیراعظم نریندرمودی نے یوم آزادی کے موقع پر اپنی سیاسی تاریخ کا طویل ترین 103منٹ کا خطاب کیااورسیاسی نکات کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھارتی عوام سے ا پیل کی کہ۔۔۔
وہ کوکنگ آئل کے استعمال میں 10فیصدتک کمی کریں ۔مودی کا کہناتھاکہ آنے والے برسوں میں موٹاپا ہمارے ملک کیلئے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے ، اگر ہر خاندان کھانے کے تیل کے استعمال میں صرف 10 فیصد کمی کر دے تو یہ پوری قوم کی صحت کیلئے فائدہ مند ثابت ہوگا۔مودی نے اپنے خطاب کے دوران موٹاپے سے نمٹنے کو ذاتی ذمہ داری اور اجتماعی مشن قرار دیا۔