مودی کو ’’موٹاپے ‘‘کی فکر ،بھارتی عوام سے کوکنگ آئل کے استعمال میں 10 فیصد کمی کی اپیل

  • دنیا میرے آگے
نئی دہلی (مانیٹرنگ ڈیسک)بھارتی وزیراعظم نریندرمودی نے یوم آزادی کے موقع پر اپنی سیاسی تاریخ کا طویل ترین 103منٹ کا خطاب کیااورسیاسی نکات کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھارتی عوام سے ا پیل کی کہ۔۔۔

 وہ کوکنگ آئل کے استعمال میں 10فیصدتک کمی کریں ۔مودی کا کہناتھاکہ آنے والے برسوں میں موٹاپا ہمارے ملک کیلئے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے ، اگر ہر خاندان کھانے کے تیل کے استعمال میں صرف 10 فیصد کمی کر دے تو یہ پوری قوم کی صحت کیلئے فائدہ مند ثابت ہوگا۔مودی نے اپنے خطاب کے دوران موٹاپے سے نمٹنے کو ذاتی ذمہ داری اور اجتماعی مشن قرار دیا۔

