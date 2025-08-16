جبری مشقت لینے کا الزام ،امریکا میں بھارتی نژاد خاندان کے 5افراد گرفتار
واشنگٹن(اے پی پی)امریکی حکام نے نیبراسکا میں ہوٹلز چلانے والے بھارتی نژاد خاندان کے 5 افراد کو گرفتار کر لیا،جن پر بچوں سمیت درجنوں افراد سے جبری مشقت لینے کا الزام ہے ۔
امریکی وفاقی پراسیکیوٹرز کے مطابق ملزموں پر الزام ہے کہ انہوں نے بچوں اور بالغوں دونوں کو دھمکیوں اور جبر کے ذریعے جبری مشقت پر مجبور کیا۔ ڈسٹرکٹ نیبراسکا کی امریکی اٹارنی سوزن لیہر نے کہا کہ گرفتار 5ملزموں میں کینٹاکمار چودھری، رشمی اجیت سمانی، امیت پرہلادبھئی چودھری، امیت بابو بھئی چودھری اور مہیش کمار چودھری شامل ہیں، جو کہ مبینہ طور پر ایسے ہوٹلز چلا رہے تھے جہاں غیر قانونی تارکین وطن کوابتر اور غیر محفوظ حالتوں میں کام پر مجبور کیا جاتا تھا۔