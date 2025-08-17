مودی سرکار کو ایک اور دھچکا ، امریکہ نے بھارت کیساتھ تجارتی مذاکرات منسوخ کردیئے
نئی دہلی(رائٹرز،دنیا مانیٹرنگ)مودی سرکارکو ایک اور دھچکا،دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تنازع شدت اختیار کرنے لگا، امریکا نے بھارت کے ساتھ اگست میں ہونے والے تجارتی مذاکرات منسوخ کردئیے ۔
بھارتی میڈیا کے مطابق امریکی تجارتی وفد نے 25 سے 29 اگست کا طے شدہ بھارت کا دورہ منسوخ کردیا جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ستمبر تا اکتوبر کے درمیان ہونے والے ابتدائی معاہدے کا حتمی فیصلہ غیر یقینی کا شکار ہو گیا ،اب روسی تیل کی خریداری نہ روکنے پر27اگست سے بھارت پر 50فیصد ٹیرف لاگو ہو گا۔تاہم بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ فریقین کے درمیان بات چیت مختلف سطحوں پر جاری ہے ، جن میں وزارتی، سفارتی اور تجارتی رابطے شامل ہیں۔یاد رہے روس سے تیل خریدنے کے معاملے پر امریکا نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے اضافی ٹیرف کی دھمکی دی تھی۔امریکی دھمکی کے بعد بھی بھارت کی جانب سے روس سے تیل کی خریداری روکنے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا جس کے بعد امریکا نے بھارت پر اضافی 25 فیصد ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، اضافی 25 فیصد ٹیرف کے بعد بھارت پر مجموعی امریکی ٹیرف 50 فیصد ہوگیا ہے ۔ٹیرف کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ بھارت سے درآمد کی جانے والی اشیا پر اضافی ڈیوٹی عائد کرنا مناسب اور ضروری ہے کیوں کہ بھارت روس سے بلاواسطہ اور بالواسطہ تیل درآمد کررہا ہے ۔چند روز قبل امریکی وزیرخزانہ نے بھی خبردارکیا تھا اگر ٹرمپ اور پیوٹن کے مذاکرات ناکام ہوئے تو بھارت پر مجموعی ٹیرف 50 فیصد سے بھی زیادہ ہوجائیں گے ۔