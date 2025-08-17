نیتن یاہو خود ایک مسئلہ بن چکے : ڈینش وزیراعظم ، غزہ میں مزید 39 شہید
غزہ ،یروشلم(اے ایف پی،رائٹرز)ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے فریڈریکسن نے کہا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو خود ایک’ مسئلہ‘ بن چکے ۔
غزہ میں جنگ بندی کیلئے اسرائیل پر دباؤ بڑھائیں گے ، انہوں نے غزہ میں انسانی صورتحال کو انتہائی بھیانک اور تباہ کن قراردیا ،میٹے فریڈریکسن نے مغربی کنارے میں نئی بستیوں کے قیام کے منصوبے پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی دباؤ اور پابندیوں پر غور کر رہی ہیں، چاہے وہ بستیوں، وزرا ، یا پورے اسرائیل کے خلاف ہوں۔پابندیاں اس طرح ڈیزائن کی جائیں گی کہ ان کا زیادہ اثر ہو۔دوسری جانب غزہ کے کئی علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں مزید 39افراد شہید اور 90سے زائد زخمی ہو گئے ۔ ترجمان سول ڈیفنس ایجنسی محمود باسل کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ سٹی میں اپنی عسکری کارروائیاں تیز کر دی ہیں ، آبادی کو اضافی خطرات لاحق ہو گئے ، زیتون اوردیگر علاقوں میں حالات انتہائی تیزی سے ابتر ہو رہے ، مقامی آبادی کی پینے کے پانی اور خوراک تک رسائی یا تو بالکل نہیں یا انتہائی محدود ہو چکی۔علاوہ ازیں بیماری کے باعث علاج کیلئے اٹلی منتقل کی گئی 20 سالہ فلسطینی لڑکی مارہ ابو زہری ہفتے کو پیزا کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئی۔ہسپتال کے مطابق وہ شدید جسمانی کمزوری اور پیچیدہ طبی مسائل کا شکار تھیں۔جمعہ کو ابتدائی معائنے اور علاج کے بعد انہیں اچانک سانس کی تکلیف اور دل کا دورہ پڑا، جس کے باعث وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل اور جنوبی سوڈان کے درمیان فلسطینیوں کو جنوبی سوڈان میں آباد کرنے کیلئے بات چیت جاری ہے ،اسرائیلی حکام اور جنوبی سوڈان کے وزیر خارجہ منڈی سیمیا کمبا کے درمیان ملاقاتوں میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا گیا کہ غزہ سے فلسطینیوں کوکیسے جنوبی سوڈان منتقل کیا جائے ۔ تاہم جنوبی سوڈان کی وزارت خارجہ نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی پالیسی میں ایسی کوئی بات نہیں ۔ماہرین کے مطابق جنوبی سوڈان میں داخلی ، سیاسی اور نسلی تنازعات کی وجہ سے اس منصوبے کا عملی صورت میں آنا مشکل نظر آتا ہے ۔