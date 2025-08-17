صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  دنیا میرے آگے
واشنگٹن،کیف ،ماسکو (اے ایف پی،رائٹرز) امریکی صدر ٹرمپ نے کہا وہ یوکرین جنگ کو ختم کرنے کی اپنی مہم میں اب مکمل امن معاہدے کے حصول پر توجہ مرکوز کریں گے۔۔۔

 کیونکہ ان کی روسی صدر کے ساتھ اجلاس میں جنگ بندی حاصل نہ ہو سکی۔دوسری جانب یوکرینی صدر زیلنسکی کل پیر کو واشنگٹن جائیں گے ،ٹرمپ سے جنگ ختم کرنے پر بات چیت کریں گے ۔ روسی صدر پوتن نے کہا ہے کہ امریکی صدر سے ہونے والی ملاقات میں یوکرین جنگ کے منصفانہ بنیادوں پر خاتمے پر بات چیت ہوئی۔ کریملن کے مطابق پوتن نے ماسکو میں اعلیٰ حکام سے گفتگو میں الاسکا میں سربراہی ملاقات کو بر وقت اور انتہائی مفید قرار دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے روسی صدر پوتن کے اس منصوبے کی حمایت کا اشارہ دیا ہے جس میں یوکرین کے مشرقی علاقوں ڈونیتسک اور لوہانسک (ڈونباس) کا قبضہ روس کو دینے کی تجویز ہے ۔تاہم یوکرینی صدر زیلنسکی نے یہ مطالبہ سختی سے مسترد کر دیا، انہوں نے موقف اپنایا کہ علاقائی سمجھوتہ آئین کے خلاف ہے ۔ادھر روسی فوج نے مشرقی یوکرین کے دو مزید دیہات پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے ، جبکہ یوکرین نے ان علاقوں میں جوابی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے ۔ صدر زیلنسکی نے چھ دیہات واپس لینے اور درجنوں روسی فوجیوں کو قیدی بنانے کا دعویٰ کیا ہے ۔

 

 

 

