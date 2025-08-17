چینی وزیر خارجہ کا اگلے ہفتے دورہ بھارت ،سرحدی تجارت پر بات چیت متوقع
بیجنگ (اے ایف پی)چینی وزیر خارجہ اگلے ہفتے بھارت کا دورہ کریں گے جہاں وہ مشترکہ سرحدی معاملات پر بات چیت کریں گے ۔
چین اور بھارت کو امید ہے کہ پانچ سال بعد سرحدی راستے سے ہونے والی تجارت دوبارہ شروع ہو جائے گی۔چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا 18 سے 20 اگست تک چینی وزیر خارجہ وانگ یی بھارت کا دورہ کریں گے ،وہ چین بھارت سرحدی مسئلے پر خصوصی نمائندوں کے 24ویں اجلاس میں شریک ہوں گے ۔ماہرین کا کہنا تھا ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کے تناظر میں دہلی اور بیجنگ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔