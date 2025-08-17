صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنگ کے بعد پاک فوج ، فیلڈ مارشل کا وقار بڑھا:سابق بھارتی جنرل

  • دنیا میرے آگے
نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک)بھارت کے ریٹائرڈ میجر جنرل یش مور نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستانی فوج اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا عالمی سطح پر وقار بڑھا، پاکستان کے فیلڈ مارشل کو تو ٹرمپ نے بھی دعوت دی۔۔۔

پاکستان پر دنیا کے کسی ملک نے سوالات نہیں اٹھائے ۔انہوں نے مودی سرکار سے سوال کیا کہ بھارت کب تک پڑوسیوں کے ساتھ جنگی کیفیت میں رہ سکتا ہے ؟، انہوں نے بھارت کی پالیسیوں اور آپریشن سندور میں بھارتی میڈیا کے منفی کردار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔جنرل یش مور کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا نے جنگ کے دوران جھوٹ پھیلایا، اسلام آباد پر حملے اور کراچی کو آگ لگانے جیسے بے بنیاد دعوے کیے ۔کھلے عام جھوٹ بولے ، کسی نے انہیں روکا تک نہیں،کسی نے نہیں دیکھا کہ جنگ کے دوران ہمارے نام نہاد سلیبریٹیز اور یوٹیوبرز کیسی زبان استعمال کر رہے ؟ ، انہوں نے بھارتی میڈیا کو ’واہیات‘قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوام نے ان کی خبریں سنجیدگی سے لینا چھوڑ دی ہیں۔یش مور نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں بھارتی میڈیا نے جو کچھ دکھایا وہ محض کچرا تھا جس سے میڈیا نے خود کو واہیات ثابت کیا۔

 

