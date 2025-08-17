شامی صوبہ سویدا میں مظاہرہ،اسرائیلی پرچم لہرادئیے ،آزادی کا مطالبہ
سویدا ،دمشق (اے ایف پی)شام کے دروز اکثریتی صوبے سویدا میں ہفتے کو سینکڑوں افراد نے مظاہرہ کرتے ہوئے گزشتہ ماہ کے فرقہ ورانہ فسادات کی مذمت کی اورحق خودارادیت کا مطالبہ کیا۔
مظاہرے میں شریک افراد نے حکومت پر دروز کے خلاف امتیازی سلوک کا الزام لگایا۔ بعض مظاہرین نے اسرائیلی پرچم بھی لہرا دئیے ، متعدد افراد نے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔مظاہرے میں موجود ایک خاتون نے کہا ہم نہ خود انتظامی چاہتے ہیں، نہ وفاقی نظام، ہمیں مکمل آزادی چاہیے ۔مظاہرین نے اردن سے امدادی راہداری کھولنے کا مطالبہ بھی کیا۔واضح رہے جولائی میں دروز اور سنی بدو گروہوں کے درمیان جھڑپوں کے بعد صورتحال شدت اختیار کر گئی تھی۔برطانیہ میں قائم سیریئن آبزرویٹری کے مطابق جھڑپوں میں اب تک ایک ہزارچھ سو افراد ہلاک ہو چکے ، جن میں بڑی تعداد دروز شہریوں کی ہے ۔