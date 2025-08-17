صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران :فورسز اور مسلح افراد کے درمیان جھڑپ ، پولیس افسر ہلاک

تہران (اے ایف پی)ایران کے مشرقی صوبہ سیستان بلوچستان میں مسلح افراد اور سکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں پولیس افسر ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ آور زخمی حالت میں فرار ہو گئے ، شدت پسند گروہ جیش العدل نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے ۔ افسر ہلاک

ایران کے مشرقی صوبہ سیستان بلوچستان میں مسلح افراد اور سکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں پولیس افسر ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ آور زخمی حالت میں فرار ہو گئے ، شدت پسند گروہ جیش العدل نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے ۔

 

