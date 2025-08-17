ایران :فورسز اور مسلح افراد کے درمیان جھڑپ ، پولیس افسر ہلاک
تہران (اے ایف پی)ایران کے مشرقی صوبہ سیستان بلوچستان میں مسلح افراد اور سکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں پولیس افسر ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ آور زخمی حالت میں فرار ہو گئے ، شدت پسند گروہ جیش العدل نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے ۔ افسر ہلاک
