یوکرین جنگ:عالمی سفارتکاری تیز، ٹرمپ کی زیلنسکی سے آج ملاقات
واشنگٹن(اے ایف پی)واشنگٹن میں آج پیر کو یوکرینی صدر زیلنسکی امریکی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات کریں گے ، جس میں یوکرین جنگ پر گفتگو ہوگی جبکہ عالمی سفارتکاری بھی تیز ہو گئی ، جرمنی، فرانس، برطانیہ ، اٹلی اور یورپی یونین کے دیگر رہنما بھی زیلنسکی کے ہمراہ ہوں گے ۔
امریکی وزیر خارجہ نے کہا اگر امن معاہدہ نہ ہوا تو روس پر مزید پابندیاں لگائی جائیں گی۔وائٹ ہاؤس کے ایلچی اسٹیو وٹکوف کے مطابق الاسکا میں ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان ہونے والی اہم ملاقات میں یوکرین کیلئے مضبوط سکیو رٹی ضمانتوں پر اتفاق ہو گیا ۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا نے ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کو نیٹو طرز کی سکیو رٹی ضمانت دینے کے عندئیے کا خیر مقدم کیا، جبکہ زیلنسکی نے روسی گارنٹی کو ناقابل اعتبار قرار دیا۔ ادھر صدر ٹرمپ نے روس کے ساتھ بڑی پیش رفت کا دعویٰ کیا ہے ، تاہم سیز فائر کا کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ ٹرمپ نے الاسکا سمٹ میں روسی صدر کو اپنی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کا خط دیا جس میں بچوں کے حق میں امن قائم کرنے کی اپیل کی گئی ہے ۔ میلانیانے پیوٹن سے کہا کہ وہ جنگ بندی کریں اور بچوں کی معصومیت کی حفاظت کریں۔ بھارتی میڈیا نے ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات کو لیکر مضحکہ خیز پروپیگنڈا شروع کر دیا ، دعویٰ کیا کہ ملاقات میں موجود پیوٹن دراصل اُن کا ہم شکل تھا، بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ چلتے ہوئے اصل پیوٹن کا سیدھا ہاتھ نہیں ہلتا جبکہ ٹرمپ سے ملاقات کیلئے آنے والے پیوٹن کا سیدھا ہاتھ ہل رہا تھا،اصل پیوٹن بہت زیادہ مسکراتے نہیں جبکہ ڈمی پیوٹن کو ہنستے مسکراتے دیکھا گیا۔بھارتی میڈیا نے چہرے کے خدوخال اور بالوں کے انداز میں فرق کا بھی دعویٰ کیا۔بھارتی میڈیا نے کہا ٹرمپ سے ملاقات کرنے والا شخص اصل روسی صدر نہیں تھا اسی وجہ یہ ملاقات ناکام رہی ۔