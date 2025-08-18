غزہ جنگ ختم کرو،نیتن یا ہو کیخلاف بڑا مظاہرہ،لاکھوں اسرائیلی سڑکوں پر نکل آئے
تل ابیب،غزہ ،لندن (اے ایف پی)غزہ میں جنگ کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اتوار کو تل ابیب میں لاکھوں اسرائیلی سڑکوں پر نکل آئے ، جو اکتوبر 2023 سے جاری لڑائی کے بعد اسرائیل میں سب سے بڑا مظاہرہ قرار دیا جا رہا ہے ۔
مظاہرین نے تل ابیب میں \"ہوسٹیج اسکوائر\" پر ایک بڑے اسرائیلی پرچم پر یرغمالیوں کی تصویریں لگائیں ،آگ لگا کر کئی سڑکیں بلاک کیں، جس سے شدید ٹریفک جام ہوا۔مظاہرین نے جنگ روکو، یرغمالیوں کو واپس لاؤ کے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے ۔ اسرائیلی پولیس کی کئی مقامات پر مظاہرین سے جھڑپیں ہوئیں ، پولیس نے 100سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا۔احتجاجی دن کا اختتام \"ہوسٹیج سکوائر\" میں اجتماع پر ہوا جہاں مظاہرین نے انہیں واپس لاؤ، جنگ بند کرو، کے نعرے لگائے ۔مظاہرے کا اہتمام \"ہوسٹیج اینڈ مسنگ فیملیز فورم نے کیا تھا، تنظیم کے مطابق تقریباً 5 لاکھ افراد نے مظاہرے میں شرکت کی،یرغمالی ماتان کی والدہ ایناؤ زنگو نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم اپنے بچوں کی واپسی اور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ حکومت نے ایک درست جنگ کو بے مقصد بنا دیا ہے ۔صہیونی مظالم کیخلاف برطانیہ،فن لینڈ اور سویڈن میں بھی احتجاجی مظاہرے کئے گئے ،ادھر نیتن یاہو نے مظاہرین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ۔
انہوں نے کہا ایسے مطالبات حماس کی پوزیشن کو مضبوط کر رہے ۔انہوں نے کہا جو لوگ آج حماس کی شکست کے بغیر جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ 7 اکتوبر جیسے واقعات کے اعادے کا خطرہ بھی بڑھا رہے ہیں۔ادھر غزہ کے کئی علاقوں میں اسرائیلی فائرنگ اور بمباری سے امداد کے منتظر 13افراد سمیت 40فلسطینی شہید ہو گئے ۔اسرائیل نے فلسطینیوں کو جبراً جنگی مقامات سے نکال کر جنوبی غزہ میں دھکیلنے کا اعلان کیا ہے ، اسرائیلی فوج کے سربراہ جنرل ایال زمیر نے کہا غزہ میں اگلے مرحلے (قبضے )کی کارروائی کی منظوری دے دی گئی ہے جس کا مرکزی ہدف غزہ سٹی ہوگا۔ غزہ سٹی اور قریبی پناہ گزین کیمپوں پر قبضہ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ، 10لاکھ مقامی آبادی کو جنوبی غزہ میں منتقل کیا جائے گا۔ادھر اسرائیلی فوج نے یمن کے دارالحکومت صنعا کے قریب حوثی باغیوں کے زیر قبضہ ایک توانائی کے انفراسٹرکچر سائٹ پر بمباری کی ہے ۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے شہریوں کے لیے وزٹ ویزاکا اجرا عارضی طور پر روک دیا۔طبی اور انسانی بنیادوں پر غزہ کیلئے حالیہ دنوں میں جاری ویزوں کا جامع جائزہ لیا جا رہا ہے ۔