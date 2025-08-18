صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شامی صدر کا ملکی وحدت کیلئے خونریزی کے بغیر سمجھوتے پر زور

دمشق (اے ایف پی) شامی صدر احمد الشرع نے ملکی وحدت کیلئے خونریزی کے بغیر سمجھوتے پر زور دیا ہے ،انہوں نے کہا شام مزید جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔

صدر نے ملک کی تقسیم کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیل پر جنوبی شام میں مداخلت اور ریاست کو کمزور کرنے کی سازشوں کا الزام بھی عائد کیا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ادلب اور دیگر علاقوں کے عمائدین سے ملاقات کے دوران کیا، ادھر سویدا صوبے میں فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، جن میں دروز اقلیتی برادری آزادی کا مطالبہ کر رہی ،علاقے میں کشیدگی برقرار ہے ۔دو روز قبل کئی دروز افراد نے مظاہرے میں اسرائیلی پرچم لہرائے تھے ۔

