ایئر کینیڈا کی پروازیں دوسرے روز بھی معطل، عملے کی ہڑتال جاری

ٹورنٹو (اے ایف پی)کینیڈا میں پروازیں دوسرے روز بھی معطل، عملے کی ہڑتال جاری،ایئر کینیڈا نے فلائٹ اٹینڈنٹسکی ہڑتال کے باعث پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ معطل کر دیا ۔

کمپنی کے مطابق حکومتی احکامات کے باوجود ہڑتال جاری رکھنے پر فلائٹ آپریشن اتوار کی شام بحال نہیں کیا جا سکا، اب پروازیں پیر کی شام سے شروع ہوں گی۔واضح رہے 10 ہزارفلائٹ اٹینڈنٹس نے ہفتے کو تنخواہوں اور بورڈنگ کے دوران بلا معاوضہ کام پر احتجاجاً کام چھوڑ دیا تھا۔اتوار کو کینیڈین حکومت نے ہڑتال ختم کر کے فریقین کو ثالثی میں جانے کا حکم دیا تھا، تاہم یونین نے حکومتی مداخلت کو ’’ایئر کینیڈا کی ضد کو انعام دینا‘‘ قرار دے کر مسترد کر دیا۔

