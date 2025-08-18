صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سربیا :حکومت مخالف مظاہروں میں شدت ،، صدر کا سخت اقدامات کا اعلان

سربیا :حکومت مخالف مظاہروں میں شدت ،، صدر کا سخت اقدامات کا اعلان

بلغراد (اے ایف پی)سربیا کے صدر الیگزانڈر ووچچ نے مسلسل پانچ دن سے جاری پرتشدد مظاہروں کے بعد حکومت مخالف احتجاج پر سخت اقدامات کا اعلان کیا ہے ۔

صدر نے کہا ریاست مکمل طاقت سے امن بحال کرے گی۔انہوں نے کہا مختلف شہروں میں حکمران جماعت کے دفاتر کو نذرِ آتش کیا گیا، 130 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے ۔یا د رہے مظاہروں کا آغاز نومبر2024میں بلغراد ریلوے حادثے سے ہوا تھا، جس میں 16افراد ہلاک ہوئے تھے ،مظاہرے اب کرپشن کے خاتمے اور قبل از وقت انتخابات کے مطالبات میں تبدیل ہو چکے ۔

پاکستان

معرکہ حق : 6 بھارتی جہازوں کے گرنے کی ویڈیوز موجود: بھارت کی ہر منصوبہ بندی کا ہمیں بروقت علم ہوجاتا، ایجنسیوں کا اہم کردار رہا ہر ملک نے کہا جوابی حملہ نہ کریں : وزیر داخلہ

خیبر پختونخوا:200 افراد کی تلاش، ملبے تلے ہونیکا خدشہ، بحالی کا کام جاری : پنجاب: دریائوں میں سیلابی صورتحال

قدرتی آفات، سیلاب پر سیاست کی گنجائش نہیں، متاثرین کی بلاامتیاز مدد کرینگے : شہباز شریف

ڈیزل سستا : ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کا ٹیرف نمایاں آویزاں کیا جائے : مریم نواز

سیاسی قیدی رہا کریں، پیکا ایکٹ ختم کیا جائے : اے پی سی اعلامیہ، ن لیگ، پیپلز پارٹی کا دستخط سے انکار

سپریم کورٹ میں ضمانت، فیملی اور الیکشن کیسز کی فوری سماعت ہوگی

