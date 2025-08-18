سربیا :حکومت مخالف مظاہروں میں شدت ،، صدر کا سخت اقدامات کا اعلان
بلغراد (اے ایف پی)سربیا کے صدر الیگزانڈر ووچچ نے مسلسل پانچ دن سے جاری پرتشدد مظاہروں کے بعد حکومت مخالف احتجاج پر سخت اقدامات کا اعلان کیا ہے ۔
صدر نے کہا ریاست مکمل طاقت سے امن بحال کرے گی۔انہوں نے کہا مختلف شہروں میں حکمران جماعت کے دفاتر کو نذرِ آتش کیا گیا، 130 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے ۔یا د رہے مظاہروں کا آغاز نومبر2024میں بلغراد ریلوے حادثے سے ہوا تھا، جس میں 16افراد ہلاک ہوئے تھے ،مظاہرے اب کرپشن کے خاتمے اور قبل از وقت انتخابات کے مطالبات میں تبدیل ہو چکے ۔