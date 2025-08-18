جرمنی میں مستحق شہریوں کو 47 ارب یورو کی ریکارڈ ادائیگیاں
برلن( دنیا مانیٹرنگ )جرمنی میں بنیادی ریاستی ویلفیئر پروگرام ’بُرگرگیلڈ‘ کے تحت 2024 میں ریکارڈ 47 ارب یورو کی مالی امداد دی گئی۔
وزارت سوشل افیئرز کے مطابق یہ امداد اُن افراد کو فراہم کی گئی جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں۔ کل 55لاکھ مستحقین میں سے 40لاکھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے ۔ ادائیگیوں کا 47.4 فیصد حصہ غیر ملکیوں کو دیا گیا، جن میں یوکرینی پناہ گزین نمایاں ہیں۔ دائیں بازو کی جماعت اے ایف ڈی نے ان ادائیگیوں پر اعتراض اٹھایا ہے ۔