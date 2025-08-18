صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لندن :برازیلین فوڈ ڈلیوری رائیڈر نے چور پکڑنے کا نیا انداز اپنالیا

  • دنیا میرے آگے
لندن :برازیلین فوڈ ڈلیوری رائیڈر نے چور پکڑنے کا نیا انداز اپنالیا

لندن (اے ایف پی)برازیل سے تعلق رکھنے والے فوڈ ڈلیوری رائیڈر دیگو گا نے لندن میں چوروں کو پکڑنے اور ان کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کا منفرد انداز اپنایا ہے ۔

دیگو گا نے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر ’’پک پاکٹ لندن‘‘ کے نام سے ویڈیوز پوسٹ کیں، جنہیں لاکھوں ناظرین نے دیکھا اور پسند کیا۔ انہوں نے کہا وہ چوروں کو چوری کرتے ہوئے پکڑ کر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، جس سے انہیں غیر معمولی شہرت ملی ہے ۔ یورپ کے دیگر شہروں میں بھی ایسا رجحان تیزی سے پھیل رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

3 ملکی سیریز : ایشیا کپ کیلئے قومی ٹیم کا اعلان ، بابر ، رضوان باہر

ٹیم میں وہی کھیلے گا جو پرفارم کرے گا:عاقب جاوید

شاہین اور رضوان کی سیلاب متاثرین کی مدد کی اپیل

ویرات،روہت نے ٹیسٹ ریٹائرمنٹ کیوں لی گھاوری نے بھانڈا پھوڑ دیا

بابر اور رضوان اب اہم کھلاڑی نہیں رہے :محمد حفیظ

فخر زمان کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ری ہیب جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak