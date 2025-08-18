لندن :برازیلین فوڈ ڈلیوری رائیڈر نے چور پکڑنے کا نیا انداز اپنالیا
لندن (اے ایف پی)برازیل سے تعلق رکھنے والے فوڈ ڈلیوری رائیڈر دیگو گا نے لندن میں چوروں کو پکڑنے اور ان کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کا منفرد انداز اپنایا ہے ۔
دیگو گا نے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر ’’پک پاکٹ لندن‘‘ کے نام سے ویڈیوز پوسٹ کیں، جنہیں لاکھوں ناظرین نے دیکھا اور پسند کیا۔ انہوں نے کہا وہ چوروں کو چوری کرتے ہوئے پکڑ کر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، جس سے انہیں غیر معمولی شہرت ملی ہے ۔ یورپ کے دیگر شہروں میں بھی ایسا رجحان تیزی سے پھیل رہا ہے ۔