یوکرین جنگ بندی،ٹرمپ کی زیلنسکی ،یورپی رہنماؤں سے ملاقات

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن(اے ایف پی،رائٹرز)امریکی صدر ٹرمپ کی یوکرینی ہم منصب زیلنسکی سے وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی ہے ، جس میں روس یوکرین جنگ کے ممکنہ خاتمے پر بات چیت کی گئی۔

 ٹرمپ نے اوول آفس میں یوکرینی ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہم چاہتے ہیں جنگ سب کے لیے بہتر انداز میں ختم ہو، میرا خیال ہے روسی صدر بھی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں،جنگ روکنے کا اچھا موقع ہے ،یوکرین کے لوگوں کی خوشحالی چاہتے ہیں، معاملات ٹھیک رہے تو یوکرین اور روسی صدور کے ساتھ سہ فریقی میٹنگ کریں گے ، نہیں چاہتا کہ معاملہ سال دو سال کے لیے حل ہو اور پھر لڑائی شروع ہو جائے ،ٹرمپ نے کہاامریکا امن معاہدے میں سکیورٹی ضمانتیں فراہم کرے گا۔ملاقات کے دوران ٹرمپ نے یوکرین پر زور دیا کہ وہ کریمیا پر دعویٰ چھوڑ دے اور نیٹو میں شمولیت کا مطالبہ ترک کر دے ۔یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا جنگ کے خاتمے کیلئے صدر ٹرمپ کے سفارتی راستے کی حمایت کرتے ہیں، ہمیں جنگ کے خاتمے کی حمایت کرنی چاہیے ، زیلنسکی کا کہنا تھاکہ ہمیں اس جنگ کو روکنے کی ضرورت ہے ، روس کو روکنے کی ضرورت ہے ۔ اور ہمیں اپنے امریکی اور یورپی شراکت داروں کی مدد چاہیے ،زیلنسکی نے ٹرمپ کی ذاتی کوششوں کو سراہا اور جنگ رکوانے کے لیے ان کے کردار کا شکریہ ادا کیا۔واضح رہے یہ ملاقات فروری میں دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ جملوں کے تبادلے کے بعد پہلی بار ہوئی ہے ، چند روز قبل ٹرمپ کی پیوٹن سے الاسکا میں ملاقات بھی ہو چکی ۔اس موقع پر یورپی یونین اور نیٹو کے کئی اعلیٰ رہنما، بشمول برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، فن لینڈ اور یورپی کمیشن کے سربراہان بھی وائٹ ہاؤس میں موجود تھے ۔ فرانسیسی صدر ایمانویل میکخواں نے کہا میرا خیال ہے کہ آئندہ کے لیے ہمیں چار فریقی اجلاس کی ضرورت ہے ، کیونکہ جب ہم سکیورٹی ضمانتوں کی بات کرتے ہیں، تو وہ پورے یورپی براعظم کی سلامتی سے جڑی ہوتی ہیں۔یورپی یونین کی شرکت ضروری ہے ۔علاوہ ازیں امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ میں نے چھ ماہ میں چھ جنگوں کا تصفیہ کرایا ہے ، جس میں سے ایک ایٹمی جنگ میں بدل سکتی تھی۔انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود مجھے وال سٹریٹ جرنل سمیت دیگر بہت سی جگہوں پر جو پڑھنے اور سننے کو مل رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ انہیں صورتحال کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے ۔ادھر روسی صدر پیوٹن نے بھارتی وزیراعظم مودی سے ٹیلیفونک گفتگو کی ہے ۔ صدر پیوٹن نے بھارتی وزیراعظم کو ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات سے متعلق بتایا۔دوران گفتگو دونوں رہنماؤں نے یوکرین تنازع کے دیرپا حل کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔

